Семь протоколов составили в отношении несовершеннолетнего водителя кроссового мотоцикла

Семь протоколов составлено в отношении семнадцатилетнего водителя кроссового мотоцикла в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Полицейские задержали парня на проспекте Героев Донбасса 20 мая. Он совершал опасные маневры и игнорировал требования правоохранителей об остановке.
«Мотоцикл помещен на стоянку. На мать подростка составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию», — рассказали в полиции.
