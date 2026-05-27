Заражённые боррелиозом клещи укусили 17 жителей Воронежской области

В Воронежской области за первые четыре месяца 2026 года зарегистрировали 17 случаев заболевания людей искодовым клещевым боррелиозом, также известным как болезнь Лайма. От укусов членистоногих пострадали взрослые. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
К шести пациентам переносчики возбудителя болезни присосались ещё летом или осенью прошлого года. В этих случаях бореллиоз был выявлен поздно, поскольку люди обратились к врачам лишь спустя время.
Остальные 11 случаев связаны с укусами клещей уже в эпидемиологический сезон 2026 года.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в период с 12 по 26 мая помощь врачей после присасывания клещей потребовалась 273 жителям региона.