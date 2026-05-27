В Таганроге после атаки ВСУ ввели локальный режим ЧС

В Таганроге Ростовской области после атаки ВСУ на город ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
На нем Камбулова заслушала доклады руководителей профильных служб о последствиях утренней воздушной атаки ВСУ на город.
«Принято решение о введении локального режима ЧС», — написала она в своем канале в Max.
Глава города напомнила, что в среду утром в ходе отражения воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область над Таганрогом была уничтожена ракета.
В результате атаки пострадали два человека, они госпитализированы.
Кроме того, серьезные повреждения получила котельная МУП «Городское хозяйство» на улице Циолковского, 40, добавила Камбулова.
Мэр отметила, что комиссия приступила к обследованию территории, домов и оценке причиненного ущерба.