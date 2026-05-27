Полицейские Петербурга обезвредили очередной центр связи мошенников

Сотрудники отдела по противодействию неправомерному применению информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прекратили функционирование мошеннической сети, участники которой могли совершать до трёх тысяч обманных звонков ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Преступники действовали через один из мессенджеров, привлекая посредников. Им предлагали «работу» по массовой закупке и активации SIM-карт, которые затем передавались украинским центрам обзвона. Эти номера применялись для звонков гражданам России и создания поддельных аккаунтов.
Чтобы придать деятельности видимость законности, один из организаторов оформил статус индивидуального предпринимателя и заключил официальные контракты с операторами связи на поставку номеров. Массовую активацию карт обеспечивали специальные устройства — SIM-банки. Для сокрытия следов злоумышленники использовали VPN-сервисы и продавали готовые учётные записи в даркнете.
За весь период работы схемы было активировано свыше 30 тысяч SIM-карт, ежесуточно создавалось приблизительно 100 аккаунтов. При обысках у подозреваемых изъяли 21 SIM-банк, мобильные телефоны с перепиской, три компьютера и банковские карты, пишет Piter.tv.