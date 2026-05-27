В Омской области задержали школьника за диверсию на железной дороге

Сотрудники УФСБ и транспортной полиции задержали 14-летнего жителя Омской области по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Преступление было совершено 20 мая на перегоне Любинская — Драгунская, объект полностью уничтожен. Подросток действовал по указанию куратора из интернета.