В Омской области задержали школьника за диверсию на железной дороге

Сотрудники УФСБ и транспортной полиции задержали 14-летнего жителя Омской области по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Преступление было совершено 20 мая на перегоне Любинская — Драгунская, объект полностью уничтожен. Подросток действовал по указанию куратора из интернета.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Омской области задержан 14-летний подросток, подозреваемый в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 20 мая несовершеннолетний, получив задание от куратора в интернете, за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф на перегоне Любинская — Драгунская Западно-Сибирской железной дороги. В результате действий подростка объект транспортной инфраструктуры был полностью уничтожен.

Личность и местонахождение подозреваемого оперативно установили сотрудники регионального УФСБ и управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.