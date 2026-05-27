В Омской области задержали школьника за диверсию на железной дороге

В Омской области задержан 14-летний подросток, подозреваемый в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, 20 мая несовершеннолетний, получив задание от куратора в интернете, за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф на перегоне Любинская — Драгунская Западно-Сибирской железной дороги. В результате действий подростка объект транспортной инфраструктуры был полностью уничтожен.
Личность и местонахождение подозреваемого оперативно установили сотрудники регионального УФСБ и управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.