Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар в Первоуральске уничтожил несколько частных домов

В Первоуральске разгорелся сильный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Первоуральске вечером 26 мая 2026 года произошел крупный пожар, который уничтожил сразу три дома на улице Красноармейской. Огонь охватил порядка 467 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 19:40.

— Сгорела кровля, перекрытие, домашнее имущество, повреждены стены частного жилого дома. Сгорел нежилой частный дом и надворные постройки, повреждены кровля, стены, внутренняя отделка бани. Сгорели частный жилой дом, надворные постройки, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада из 30 огнеборцев и 11 единиц спецтехники. В 21:29 им удалось локализовать возгорание, а в 22:15 — полностью потушить его. О причинах пожара и наличии пострадавших пока не сообщается.

После ликвидации огня спасатели приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций. Все работы завершились в 2:40 27 мая.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше