Брали «откаты»: раскрыта коррупционная схема в ЖКХ и АПК

В ходе расследования было установлено, что пятеро фигурантов в возрасте от 28 до 59 лет, работая на должностях, связанных с организацией проведения закупок в жилищно-коммунальном и аграрном комплексах, регулярно получали незаконные денежные вознаграждения.
«С января 2023 по февраль текущего года они получали взятки от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили пять уголовных дел.
В МВД обратили внимание, что работа по выявлению коррупции в различных секторах экономики продолжается.