Пожар вспыхнул в многоэтажке Астаны из-за масла на сковороде

Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже 22-этажного дома. На место быстро прибыли сотрудники МЧС. Огонь удалось потушить в кратчайшие сроки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
До приезда пожарных жители дома самостоятельно покинули здание. Во время работы на месте спасатели вынесли из квартиры кошку и оказали ей помощь.
По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Предварительной причиной пожара называют возгорание масла на сковороде.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.