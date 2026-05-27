Развожаев: два человека пострадали при ночной атаке ВСУ на Севастополь

Губернатор Михаил Развожаев сообщил о двух пострадавших после ночной атаки на Севастополь. Ракеты повредили здание ЦБ и административное строение, выбиты окна в жилых домах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате ночного удара по Севастополю пострадали двое местных жителей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Выяснилось, что есть 2 пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал глава города, уточнив, что инцидент произошел на улице Гоголя.

На улице Гоголя ракета повредила административное здание, которое не использовалось, а ударная волна выбила окна в соседних многоквартирных домах. Еще одна ракета попала в здание Южного управления Центрального банка на Ластовой площади. В момент удара внутри находились четыре человека, они не пострадали благодаря бронированной пленке на окнах. По соседству с ЦБ серьезные повреждения получил многоквартирный дом.

Губернатор отметил, что целью атаки была дестабилизация финансовой системы города, однако вся банковская сеть Севастополя продолжает работать в штатном режиме. Сейчас на местах работают экстренные службы, идет ликвидация последствий. Михаил Развожаев пообещал оказать всю необходимую помощь жителям, чье имущество пострадало в ходе обстрела. Для фиксации ущерба горожанам необходимо обратиться в муниципальную комиссию.