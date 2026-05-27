Школьник умер, возвращаясь домой с последнего звонка в Красноярске

Мальчик, числившийся на медицинском учете в связи с заболеванием сердца, умер в Красноярске, когда возвращался с последнего школьного звонка.

Источник: Российская газета

26 мая 16-летний школьник шел домой после торжественного мероприятия, связанного с окончанием учебного года, и в районе улицы Александра Матросова у мальчика резко ухудшилось самочувствие.

«Была вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на принятые врачами меры, несовершеннолетний умер в машине медицинской службы», — рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

По информации ведомства, подросток страдал хроническим заболеванием. Назначена судебно-медицинская экспертиза для уточнения причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что подростку планировали делать операцию, передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.