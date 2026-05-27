Житель Красноярского края спустя 24 года признался в убийстве своей тети

В Назарове завершили расследование убийства женщины 24 года назад. Об этом рассказали в краевом СК. Бездыханное тело с повреждениями было обнаружено на улице Черняховского 11 мая 2002 года. Тогда следователи не смогли найти причастного к убийству. В 2026 году к делу вернулись.
В рамках работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами был изучен круг общения погибшей и допрошены ее родственники. Было установлено, что погибшая проживала вместе со своей сестрой и двумя ее сыновьями. При этом со старшим племянником у нее часто возникали конфликты на бытовой почве.
Во время допроса 49-летний житель Назарово признался в убийстве. Свои показания он подтвердил при проведении проверки, также это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.
Установлено, что в ночь на 10 мая 2002 года между тетей и племянником, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Во время ссоры мужчина ударил руками и ногами по телу женщины. Состояние потерпевшей ухудшилось, и она скончалась.
Уголовное дело направлено в прокуратуру.