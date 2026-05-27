Попытку убийства собаки расследуют полицейские в Приморье

Пенсионерка заявила в дежурную часть, что на улице Черняховского в Арсеньеве обнаружена собака с рубленой раной головы.
Животное местным жителям известно — это собака по кличке Шуша, которая проживала на территории частного домовладения, но хозяева уехали и бросили её, оставив во дворе на привязи.
Брошенную питомицу подкармливали местные жители, пока она не сорвалась с цепи и не стала бесконтрольно перемещаться по району.
Неравнодушная старушка попросила привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые пытались убить собаку.
В российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев.
Проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения участников инцидента.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Информация об издевательстве над Шушей также была распространена в социальных сетях.
Местные жители полагают, что собаку могли похитить местные маргиналы для употребления в пищу и попытались перед разделкой туши умертвить животное ударом топора по голове, судя по характеру раны.
Раненую собаку обнаружили дети в районе дома № 55 по улице Черняховского.
Шушу доставили в ветеринарную клинику, где она остаётся под наблюдением специалистов.
Так как животное осталось без хозяев, деньги на лечение собирают среди неравнодушных приморцев.