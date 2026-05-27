Попытку убийства собаки расследуют полицейские в Приморье

Арсеньевская полиция расследует случай жестокого обращения с собакой по заявлению 72-летней местной жительницы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Пенсионерка заявила в дежурную часть, что на улице Черняховского в Арсеньеве обнаружена собака с рубленой раной головы.

Животное местным жителям известно — это собака по кличке Шуша, которая проживала на территории частного домовладения, но хозяева уехали и бросили её, оставив во дворе на привязи.

Брошенную питомицу подкармливали местные жители, пока она не сорвалась с цепи и не стала бесконтрольно перемещаться по району.

Неравнодушная старушка попросила привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые пытались убить собаку.

В российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев.

Проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения участников инцидента.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Информация об издевательстве над Шушей также была распространена в социальных сетях.

Местные жители полагают, что собаку могли похитить местные маргиналы для употребления в пищу и попытались перед разделкой туши умертвить животное ударом топора по голове, судя по характеру раны.

Раненую собаку обнаружили дети в районе дома № 55 по улице Черняховского.

Шушу доставили в ветеринарную клинику, где она остаётся под наблюдением специалистов.

Так как животное осталось без хозяев, деньги на лечение собирают среди неравнодушных приморцев.