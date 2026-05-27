В Приморье за сутки в ДТП травмы получили трое детей

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Приморском крае в дорожно-транспортных происшествиях пострадали трое несовершеннолетних.

Погибших нет, всего травмированы 11 человек.

В Уссурийске после столкновения четырёх автомобилей, в том числе Toyota Land Cruiser и Honda Vezel, помощь врачей понадобилась 4-летнему мальчику и 25-летней женщине.

Виновником признан 56-летний водитель внедорожника, который ранее уже штрафовался за превышение скорости.

В том же городе 14-летний мотоциклист сбил 17-летнего пешехода во дворе дома — пострадавший отделался ушибами и ссадинами.

В Надеждинском районе 8-летний мальчик попал под Volkswagen Passat при переходе дороги в неположенном месте: ребёнок госпитализирован с сотрясением мозга.

К ответственности привлекут не только водителей, но и родителей юных нарушителей.

Для профилактики действует радиопрограмма о безопасности дорожного движения.