На Ангарском перевале в Крыму прошла поисковая операция

Сообщение о происшествии поступило накануне вечером. На поиски оперативно выдвинулись сотрудники Симферопольского и Алуштинского аварийно-спасательных отрядов.
Туриста нашли в районе опоры ЛЭП 57 в горно-лесной зоне Ангарского перевала. Спасатели доставили его к трассе. В медпомощи он не нуждался, отметили в МЧС.
Спасатели призывают жителей и гостей Крыма заблаговременного изучать маршрут следования, основные ориентиры на маршруте и рассчитывать время возвращения до наступления темноты.
Ранее в Крыму спасатели эвакуировали с горы туриста, который заблудился в горно-лесной местности в районе горы Бойка Бахчисарайского района.