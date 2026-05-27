Четыре жителя Курской области пострадали при ударе БПЛА ВСУ

Губернатор Курской области сообщил об атаке БПЛА в Беловском районе, в результате которой ранены четверо мужчин. Дрон нанес удар рядом с магазином, пострадавшие получили осколочные ранения и акубаротравму.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате атаки украинского беспилотника в Курской области ранения получили четыре человека. Инцидент произошел утром в слободе Белой Беловского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Дрон нанес удар в непосредственной близости от магазина. В момент атаки рядом находились люди.

«Сегодня утром в слободе Белой Беловского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи магазина. В результате удара ранены четверо мужчин», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Трое пострадавших получили множественные осколочные ранения, еще один мужчина — акубаротравму. Все пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше