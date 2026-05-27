Четыре жителя Курской области пострадали при ударе БПЛА ВСУ

В результате атаки украинского беспилотника в Курской области ранения получили четыре человека. Инцидент произошел утром в слободе Белой Беловского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Дрон нанес удар в непосредственной близости от магазина. В момент атаки рядом находились люди.
«Сегодня утром в слободе Белой Беловского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи магазина. В результате удара ранены четверо мужчин», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Трое пострадавших получили множественные осколочные ранения, еще один мужчина — акубаротравму. Все пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.