В Перми жители Камской долины жалуются на запах канализации

Жители частного сектора в микрорайоне Камская долина жалуются на неприятный запах канализации, сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье».
Весной 2025 года строители межвузовского кампуса складировали грунт на территории прохождения магистрального канализационного коллектора, который проходит в районе улиц Спешилова, Маршала Жукова и Борцов Революции. В результате завалило люки, часть земли провалилась внутрь, система засорилась, и сточные воды вышли на поверхность.
Трубу частично промыли, но только на одном участке — грязь разошлась дальше и засорила систему ещё сильнее. А рекордные снегопады зимой 2025−2026 годов и активное таяние в марте обострили проблему: стоки снова выходят на поверхность.
С 15 мая специалисты организации «Крот» промывают трубу, чтобы снизить заиленность и восстановить пропускную способность коллектора. Ресурсоснабжающая компания также обещает измерить качество воздуха в районах, где жители жалуются на запах.
В марте 2026 года обнаружили три аварийных колодца, из которых тоже вытекали стоки. Они находятся в болотистой местности, подъезда к ним нет. Сейчас обустраивают дорогу для техники, чтобы приступить к ремонту. Работы планируют закончить к концу августа, а в сентябре привести территорию в порядок.