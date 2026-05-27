Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили после смерти 16-летнего подростка в Красноярске

Подросток страдал хроническим заболевеанием.

Следственный отдел по Свердловскому району Красноярска возбудил уголовное дело по факту смерти 16-летнего юноши. Об этом сообщили в краевом ГСУ СК России.

По предварительным данным, 26 мая на парковке у дома на улице Матросова подростку резко стало плохо. Была вызвана скорая, но, несмотря на усилия медиков, школьник скончался в карете скорой помощи.

Известно, что несовершеннолетний страдал хроническим заболеванием.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что под Красноярском пьяный водитель перевернул машину — погибла подросток.