Уголовное дело возбудили после смерти 16-летнего подростка в Красноярске

Следственный отдел по Свердловскому району Красноярска возбудил уголовное дело по факту смерти 16-летнего юноши. Об этом сообщили в краевом ГСУ СК России.
По предварительным данным, 26 мая на парковке у дома на улице Матросова подростку резко стало плохо. Была вызвана скорая, но, несмотря на усилия медиков, школьник скончался в карете скорой помощи.
Известно, что несовершеннолетний страдал хроническим заболеванием.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.
