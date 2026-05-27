Председатель СК России потребовал доложить ему о ситуации в доме престарелых в Арзамасе

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад после информации об оказании небезопасных услуг постояльцам дома престарелых в Арзамасе, сообщается в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации в МАХ.
Информация о случаях ненадлежащего ухода за пожилыми людьми появилась в социальных сетях. Это, согласно сообщениям, привело к смерти одной из женщин после госпитализации.
«Приводятся сведения о конфликте между родственниками постояльцев и сотрудниками учреждения, в результате которого заявители получили телесные повреждения», — говорится в публикации.
Следственными органами СК России по Нижегородской области по данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
