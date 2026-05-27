Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси пять уголовных дел заведено в отношении должностных лиц за взятки

МВД Беларуси раскрыло детали коррупционной схемы со взятками в ЖКХ и АПК.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси пять уголовных дел заведено в отношении должностных лиц за взятки. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

Сотрудниками подразделения борьбы с экономическими преступлениями Гомельской области была пресечена преступная деятельность должностных лиц предприятий.

Пятеро фигурантов в возрасте от 28 до 59 лет работали на должностях, которые касались организации проведения закупок в жилищно-коммунальном и аграрном комплексах. Они смогли наладить систематическое получение незаконных денежных вознаграждений.

По данным МВД, с января 2023 года по февраль 2026 года должностные лица получали взятки от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов, которые входили в их компетенцию.

Следователи завели пять уголовных дел в отношении фигурантов.

Ранее СК раскрыл преступную схему сотрудника ЖКХ Минска со взятками: «Деньги передавались через тайник в туалете или аптечку, спрятанную в авто».

Тем временем в Гомеле забыли выплатить зарплату 130 белорусам — вот что было дальше.

Кроме того, под Мостами директор отремонтировал квартиру и купил мебель за счет предприятия.