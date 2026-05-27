В Беларуси пять уголовных дел заведено в отношении должностных лиц за взятки. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Сотрудниками подразделения борьбы с экономическими преступлениями Гомельской области была пресечена преступная деятельность должностных лиц предприятий.
Пятеро фигурантов в возрасте от 28 до 59 лет работали на должностях, которые касались организации проведения закупок в жилищно-коммунальном и аграрном комплексах. Они смогли наладить систематическое получение незаконных денежных вознаграждений.
По данным МВД, с января 2023 года по февраль 2026 года должностные лица получали взятки от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов, которые входили в их компетенцию.
Следователи завели пять уголовных дел в отношении фигурантов.
Ранее СК раскрыл преступную схему сотрудника ЖКХ Минска со взятками: «Деньги передавались через тайник в туалете или аптечку, спрятанную в авто».
Тем временем в Гомеле забыли выплатить зарплату 130 белорусам — вот что было дальше.
Кроме того, под Мостами директор отремонтировал квартиру и купил мебель за счет предприятия.