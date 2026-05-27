В Приморье обрушился мост на подъезде к селу Сиваковка

На автодороге «Хороль — Ретиховка — Арсеньев — Сиваковка» обрушилось мостовое сооружение. Движение всех видов транспорта на участке полностью перекрыто, проезд в село Сиваковка заблокирован. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Сотрудники Госавтоинспекции уже работают на месте. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и информируют водителей о маршруте объезда — он организован по полевой дороге. Однако проезд там возможен только в сухую погоду: при выпадении осадков объездной путь станет непроходимым для большинства машин.