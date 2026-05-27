Девять сотрудников МЧС пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР

Девять сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за повторных ударов украинских дронов. В Зугрэсе командир отделения получил ранение при тушении пожара на АЗС после повторной атаки БПЛА. В Макеевке еще восемь спасателей госпитализированы после удара беспилотника во время тушения возгорания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Донецкой Народной Республике в результате повторных ударов украинских беспилотников пострадали девять сотрудников МЧС России. Спасатели получили ранения во время тушения пожаров, вызванных атаками БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

После сброса взрывоопасного предмета на АЗС в городе Зугрэс загорелся газовый резервуар. Во время ликвидации возгорания дрон атаковал заправку повторно — в результате ранение получил командир отделения. Сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Второй инцидент был зафиксирован рано утром в Макеевке. При тушении пожара, возникшего также из-за атаки БПЛА, пострадали еще восемь спасателей. Все они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники МЧС попали под удар при исполнении служебного долга, оказывая помощь населению в условиях постоянной угрозы с воздуха.

