Девять сотрудников МЧС пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР

После сброса взрывоопасного предмета на АЗС в городе Зугрэс загорелся газовый резервуар. Во время ликвидации возгорания дрон атаковал заправку повторно — в результате ранение получил командир отделения. Сейчас он проходит амбулаторное лечение.
Второй инцидент был зафиксирован рано утром в Макеевке. При тушении пожара, возникшего также из-за атаки БПЛА, пострадали еще восемь спасателей. Все они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники МЧС попали под удар при исполнении служебного долга, оказывая помощь населению в условиях постоянной угрозы с воздуха.