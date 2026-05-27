Направлявшийся в Тюмень самолет вернулся в аэропорт Красноярска

Воздушное судно с пассажирами внепланово приземлилось в красноярском аэропорту имени Дмитрия Хворостовского.
Самолет, выполнявший 27 мая рейс из Красноярска в Тюмень, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
На борту находились члены экипажа и 104 пассажира. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
Специалисты уточняют причины возвращения лайнера и выясняют обстоятельства случившегося.
«Проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров», — проинформировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.