Гродненские школьники за издевательство стали фигурантами уголовного дела

Старшеклассники подвесили сверстника на крючок в школьном туалете и распространили видео среди других учеников, запись попала в интернет.

Источник: Telegram / Генеральная прокуратура Беларуси

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Уголовное дело по факту коллективного издевательства в школе возбуждено прокуратурой Гродненской области, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По материалам дела, в марте текущего года трое учеников одной из гродненских СШ захотели на перемене «подшутить» над другим школьником. Втроем они затащили 14-летнего потерпевшего в школьный туалет и на глазах сверстников подвесили его за одежду на крючок.

«Там, в присутствии других учеников школы, они подвесили подростка на крючок, закрепленный на стене», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что 18-летний, 17-летний и 14-летний обвиняемые сняли свои действия на телефон. Сначала они распространили видео среди школьников, затем оно попало в интернет.

Также сообщается, что после изучения дел об административных правонарушениях прокуратура посчитала обоснованным возбудить уголовное дело о злостном хулиганстве, совершенном группой лиц.

Противоправные действия обвиняемых причинили несовершеннолетнему потерпевшему физическую боль и моральные страдания. При этом школьные агрессоры грубо нарушали общественный порядок, проявляли явное неуважение к обществу. Насилие с их стороны отличалось исключительным цинизмом, который выражался в коллективном издевательстве над подростком.

По сообщению пресс-службы, уголовное дело направлено в Гродненский межрайотдел Следственного комитета. Ход расследования взят на контроль.