Прокуратура отменила дело против Сергея Корнилова, устроившего ДТП в Нижнем

Ранее ситуация с сыном экс-директора ПКФ «Луидор» получила широкую огласку: находясь в нетрезвом виде, молодой человек устроил массовую аварию на Похвалинском съезде, после чего публично оскорблял очевидцев. В рамках расследования полицией дела по ст. 267.1 УК РФ суд назначил Корнилову меру пресечения в виде запрета определенных действий (включая запрет на ночные прогулки, интернет и вождение). Общественность и федеральные СМИ посчитали такое решение излишне мягким.