Прокуратура отменила дело против Сергея Корнилова, устроившего ДТП в Нижнем

Уголовное дело, возбужденное следователями СК в отношении 21-летнего нижегородца Сергея Корнилова, было прекращено из-за вмешательства прокуратуры. Надзорный орган отменил постановление о возбуждении дела, о чем сообщили в Информационном центре СК РФ.
Ранее ситуация с сыном экс-директора ПКФ «Луидор» получила широкую огласку: находясь в нетрезвом виде, молодой человек устроил массовую аварию на Похвалинском съезде, после чего публично оскорблял очевидцев. В рамках расследования полицией дела по ст. 267.1 УК РФ суд назначил Корнилову меру пресечения в виде запрета определенных действий (включая запрет на ночные прогулки, интернет и вождение). Общественность и федеральные СМИ посчитали такое решение излишне мягким.
Региональное управление СК России возбудило собственное уголовное дело по факту хулиганских действий, однако надзорное ведомство его отменило. Сейчас ведомство пытается забрать материалы из МВД в свое производство. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил руководителю нижегородского СУ СК Айрату Ахметшину представить подробный доклад о решении прокуратуры и доводах журналистов.
