Легковушка сбила ребенка-велосипедиста в Минске

Авария произошла сегодня утром на переходе по улице Калинина вблизи дома № 8. Как уточнили в ГАИ, 10-летний мальчик решил, не спешиваясь с велосипеда, пересечь проезжую часть.
«На него совершила наезд 35-летняя водитель автомобиля “Volkswagen”», — говорится в сообщении.
Мальчика доставили в больницу для обследования. На место ДТП выезжали сотрудники отдела ГАИ Первомайского района Минска.
В Госавтоинспекции напомнили, что перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель СПМ должны спешиваться и вести свой транспорт рядом с собой, за исключением случаев, предусмотренных ПДД.