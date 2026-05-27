Легковушка сбила ребенка-велосипедиста в Минске

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Подросток-велосипедист попал под колеса легковушки в Минске — его доставили в больницу, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария произошла сегодня утром на переходе по улице Калинина вблизи дома № 8. Как уточнили в ГАИ, 10-летний мальчик решил, не спешиваясь с велосипеда, пересечь проезжую часть.

«На него совершила наезд 35-летняя водитель автомобиля “Volkswagen”», — говорится в сообщении.

Мальчика доставили в больницу для обследования. На место ДТП выезжали сотрудники отдела ГАИ Первомайского района Минска.

В Госавтоинспекции напомнили, что перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель СПМ должны спешиваться и вести свой транспорт рядом с собой, за исключением случаев, предусмотренных ПДД.