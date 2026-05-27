Бастрыкин затребовал актуальный доклад о противоправных действиях жителя Нижегородской области

Следствие инициировало вопрос о передаче уголовного дела о ДТП в Нижнем Новгороде из органов внутренних дел в производство следователей СК. Об этом сообщается в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации в национальном мессенджере МАХ.
Напомним, что неделю назад, 20 мая, водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа» на Похвалинском съезде. От удара «Киа» развернуло, и машина столкнулась с автомобилем Nissan. К счастью, обошлось без пострадавших.
Позднее выяснилось, что за рулем «Мерседеса» находился сын известного бизнесмена Сергея Корнилова (бывший глава ГК «Луидор» умер в августе 2024 года).
В рамках возбужденного уголовного дела суд запретил Корнилову-младшему садиться за руль, а также выполнять некоторые другие действия.
В эфире одного из федеральных телеканалов было озвучено мнение, что характер преступления, совершенного сыном нижегородского предпринимателя, не соответствует решению суда.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину представить доклад о решении надзорного органа и по доводам сюжета.
