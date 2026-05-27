Бастрыкин затребовал актуальный доклад о противоправных действиях жителя Нижегородской области

Напомним, что неделю назад, 20 мая, водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа» на Похвалинском съезде. От удара «Киа» развернуло, и машина столкнулась с автомобилем Nissan. К счастью, обошлось без пострадавших.