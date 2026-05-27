Уголовное дело возбуждено после гибели двух женщин на пожаре в Заволжье

Следователи Городецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту страшного пожара в городе Заволжье, унесшего жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Трагедия произошла утром 27 мая 2026 года в садовом товариществе «Им. Тимирязева». По версии следствия, в одном из дачных домов начался пожар. Почувствовав неладное, находившаяся внутри женщина успела крикнуть мужу об опасности. Мужчина мгновенно среагировал и вынес из огня их четырехлетнюю дочь. К сожалению, сама хозяйка дома и ее мать выбраться из полыхающего строения уже не смогли. Их тела обнаружили сотрудники МЧС после ликвидации возгорания.
Сейчас на месте трагедии работают следователи СК, устанавливающие все обстоятельства случившегося. Для выяснения точной причины возгорания назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в безымянном озере в Нижнем Новгороде.