Уголовное дело возбуждено после гибели двух женщин на пожаре в Заволжье

Трагедия произошла утром 27 мая 2026 года в садовом товариществе «Им. Тимирязева». По версии следствия, в одном из дачных домов начался пожар. Почувствовав неладное, находившаяся внутри женщина успела крикнуть мужу об опасности. Мужчина мгновенно среагировал и вынес из огня их четырехлетнюю дочь. К сожалению, сама хозяйка дома и ее мать выбраться из полыхающего строения уже не смогли. Их тела обнаружили сотрудники МЧС после ликвидации возгорания.