В Красноярске возбуждено дело после смерти подростка в скорой

В Красноярске скончался 16-летний подросток. Трагедия произошла на парковке на улице Матросова, когда юноше внезапно стало плохо. Врачи не смогли его спасти, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ.
Следователи сейчас выясняют все детали случившегося. По факту гибели несовершеннолетнего уже возбуждено уголовное дело.
«Была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на принятые медицинскими работниками меры, смерть несовершеннолетнего наступила в машине скорой помощи» — отмечается в сообщении ведомства мессенджере MAX.
Как выяснили правоохранители, подросток страдал хроническим заболеванием.