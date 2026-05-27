Под Воронежем 16-летний школьник угнал «пятерку» и врезался в дерево

Оперативники установили личность подозреваемого. 16-летний восьмиклассник признался в полиции, что гулял по улице в состоянии алкогольного опьянения, заметив незапертую машину с ключами в салоне, решил доехать на чужих «жигулях» до дома. Но в пути не справился с управлением и врезался в дерево.