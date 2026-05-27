Крушение самолета в Павлодарской области — известны детали жуткого происшествия

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана, по предварительным данным, воздушное судно задело линии электропередачи при выполнении авиационно-химических работ в районе села Железинка.
«На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второго спасатели извлекли из самолета — он находится в сознании», — сообщили ранее в ведомстве.
Сразу после происшествия корреспондент Zakon.kz обратился в Управление здравоохранения Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что пострадавшего пилота доставили в областной центр.
«Пациент 1998 года рождения транспортирован бортом Центра медицины катастроф из Железинской районной больницы в отделение политравмы Павлодарской городской больницы № 1. В настоящее время проводятся диагностические мероприятия», — сообщили в управлении здравоохранения.
Позже медики уточнили состояние выжившего после проведения обследований.
«Мужчина 1998 года рождения поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии Павлодарской городской больницы № 1 с диагнозом: политравма. Получает необходимое лечение в полном объеме. Проводится динамическое наблюдение за состоянием больного», — рассказали в ведомстве.
На месте авиакатастрофы продолжают работать сотрудники ДЧС, медики и специалисты Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.
По данным Министерства транспорта, самолет Ан-2 эксплуатировался ОЮЛ «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» (ЭЛИСА).