Крушение самолета в Павлодарской области — известны детали жуткого происшествия

Утром 27 мая 2026 года в Павлодарской области упал легкий многоцелевой самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второй выжил и был экстренно доставлен в Павлодар. В Управлении здравоохранения региона рассказали Zakon.kz о состоянии пострадавшего.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана, по предварительным данным, воздушное судно задело линии электропередачи при выполнении авиационно-химических работ в районе села Железинка.

«На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второго спасатели извлекли из самолета — он находится в сознании», — сообщили ранее в ведомстве.

Сразу после происшествия корреспондент Zakon.kz обратился в Управление здравоохранения Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что пострадавшего пилота доставили в областной центр.

«Пациент 1998 года рождения транспортирован бортом Центра медицины катастроф из Железинской районной больницы в отделение политравмы Павлодарской городской больницы № 1. В настоящее время проводятся диагностические мероприятия», — сообщили в управлении здравоохранения.

Позже медики уточнили состояние выжившего после проведения обследований.

«Мужчина 1998 года рождения поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии Павлодарской городской больницы № 1 с диагнозом: политравма. Получает необходимое лечение в полном объеме. Проводится динамическое наблюдение за состоянием больного», — рассказали в ведомстве.

На месте авиакатастрофы продолжают работать сотрудники ДЧС, медики и специалисты Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.

По данным Министерства транспорта, самолет Ан-2 эксплуатировался ОЮЛ «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» (ЭЛИСА).