Петербуржец в Воронеже попал под дело за уклонение от уплаты 2 млн рублей пошлин

Воронежские таможенники возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попытался сэкономить на таможенных платежах более двух миллионов рублей, незаконно передав иномарку жителю Воронежа. об этом.
Согласно законодательству, временно ввезенные машины находятся под контролем. Ими разрешено только фактически владеть и пользоваться в рамках международных перевозок. Категорически запрещено использовать для внутренних перевозок или передавать их третьим лицам.
Однако гражданин, не желая нести расходы по уплате таможенных платежей, передал в пользование машину жителю Воронежа, тем самым грубо нарушив режим временного ввоза.
— Автомобиль изъят, в отношении жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), — сообщил замначальника Воронежской таможни Иван Сазонов.
Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.