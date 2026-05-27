Минчанка взяла кредиты в пяти банках на 55 000 рублей — вот что было дальше. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 32-летняя жительница Октябрьского района столицы. Женщине в мессенджере поступил звонок от лжесотрудника «Белпочты». Неизвестный сообщил про заказное письмо из налоговой. И добавил: для его получения женщина должна назвать код из смс-сообщения.
Затем на линии случились помехи, и к разговору подключился лжесотрудник службы безопасности. Как поясняют в милиции, в стране подобное мгновенное переключение телефонных звонков между разными организациями невозможно. Однако жительница Минска не знала об этом и поверила звонившему.
Аферист сказал минчанке про кредиты, которые на ее имя оформили мошенники. И теперь женщина должна взять зеркальные займы для их аннулирования.
«Женщина обратилась сразу в пять банков и получила наличными около 55 тысяч рублей. Все деньги она отвезла в Лошицкий парк и отдала незнакомке, которую считала курьером Национального банка», — привели подробности в милиции.
После этого куратор снова связался с минчанкой, назначив ей встречу около центрального входа в здание Комитета государственной безопасности, расположенное на проспекте Независимости. И удалил переписку. В тот момент женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
