Сожителя 54-летней камышанки подозревают в ее убийстве под Волгоградом

Тело местной жительницы обнаружили в одной из квартир Камышина 22 мая. Судмедэксперты выяснили: причиной смерти стали многочисленные травмы, в числе которых ушиб головы и переломы ребер.
Теротдел волгоградского следкома возбудил уголовное дело. В ходе его расследования был задержан сожитель погибшей.
«По данным следствия, женщина и ее гражданский супруг поссорились. Конфликт перерос в драку. От ударов мужчины она скончалась на месте», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.
В убийстве фигурант признался своему знакомому.
Ранее в Нехаевском районе маму мальчика и его отчима заподозрили в издевательствах над ребенком.