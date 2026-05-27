Минздрав: с начала СВО от ударов ВСУ погибли 38 российских медиков

С 2022 по 2025 год атакам со стороны Украины подверглись 736 медицинских учреждений. За этот период пострадали 168 гражданских медиков, 35 — погибли. В текущем году зафиксировано уже 56 целенаправленных ударов по объектам здравоохранения, в результате которых три медицинских работника погибли и еще 21 получил ранения. За все время конфликта под обстрелы попали почти 100 машин скорой помощи.