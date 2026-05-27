В зоне специальной военной операции за все время ее проведения пострадали 189 российских медицинских работников, 38 были убиты. Об этом на Международном форуме по безопасности сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
С 2022 по 2025 год атакам со стороны Украины подверглись 736 медицинских учреждений. За этот период пострадали 168 гражданских медиков, 35 — погибли. В текущем году зафиксировано уже 56 целенаправленных ударов по объектам здравоохранения, в результате которых три медицинских работника погибли и еще 21 получил ранения. За все время конфликта под обстрелы попали почти 100 машин скорой помощи.
Замглавы Минздрава подчеркнул, что международное право прямо запрещает наносить удары по врачам и больницам, однако эти правила систематически нарушаются украинской стороной.
«Международное право предусматривает защиту гражданских больниц, машин скорой помощи, врачей, медперсонала от нападений и атак вооруженных формирований. Вместе с тем эти нормы ежедневно попираются киевским режимом», — заявил Плутницкий.
Он призвал мировое сообщество расследовать каждый случай ударов по медицинским объектам и дать правовую оценку действиям Киева.
«Мы настаиваем на гарантиях безопасности для наших медицинских работников в зонах боевых конфликтов», — резюмировал замминистра.