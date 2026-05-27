Не дожил до операции. 16-летний школьник умер в день последнего звонка

Последний звонок для 16-летнего девятиклассника из Красноярска обернулся трагедией. Он вместе с другом возвращался с торжества домой, когда внезапно почувствовал себя плохо. Оказалось, у мальчика были серьезные проблемы с сердцем, и в сентябре его ждала плановая операция, до которой он, к сожалению, не дожил.
Смерть на парковке.
Трагедия произошла 26 мая во дворе дома одного из жилых комплексов города. По данным следствия, 16-летний подросток шел домой после последнего звонка вместе с другом.
«Когда ему стало плохо, товарищ сказал об этом прохожим», — рассказала пресс-секретарь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия Анастасия Дядечкина.
Прохожие вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти школьника не удалось. По данным источника krsk.aif.ru, сотрудники скорой нашли его уже без сознания. С детства у ребенка были множественные заболевания сердца, что, предположительно, и стало причиной смерти. Однако точные данные станут известны после судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщили в прокуратуре, осенью ему предстояла плановая операция.
«Известно, что скорая помощь ехала на вызов долго. Прокуратура организовала проверку», — прокомментировала представитель краевой прокуратуры Тамара Чуприкова.
Как оказалось, погибший подросток — сирота и жил с опекуном. В настоящее время следственным отделом по Свердловскому району возбуждено уголовное дело.
«Ему было всего 16 лет. Совсем юный, светлый парень, который только начинал жить. У него впереди могла быть целая жизнь: мечты, семья, любимая работа, дети, счастливые моменты и большое будущее. Но судьба распорядилась иначе… Ему стало плохо из-за сердца, и, несмотря ни на что, он до последнего боролся за свою жизнь, держался за неё всеми силами. Он был очень сильным человеком. Добрый, весёлый, отзывчивый — он всегда был готов помочь, поддержать, поднять настроение. От него исходил свет, который невозможно забыть», — написал на своей странице в соцсетях двоюродный брат погибшего мальчика Данила.
Стресс, аритмия и громкие звуки.
Напомним, подобные трагичные инциденты случались и осенью 2025 года — тогда две школьницы из разных регионов России скончались во время подготовки к первосентябрьским линейкам.
Могли ли физическое и эмоциональное перенапряжение на празднике спровоцировать трагедию? Кардиолог Анастасия Кочергина в разговоре с kuzbass.aif.ru объясняла: стресс действительно может стать триггером для внезапной сердечной смерти, особенно у подростков с врожденными пороками сердца.
«Очень часто врождённые структурные аномалии сочетаются с нарушениями ритма, — объясняет врач. — К большому огорчению, они могут быть не постоянными, а периодическими, что и проявляется внезапно, как в этом случае. Ситуации физического и эмоционального перенапряжения могли спровоцировать аритмию».
Именно к таким ситуациями можно отнести и последний звонок, с которого возвращался погибший школьник.
По словам эксперта, существуют даже такие виды нарушений сердечного ритма, при которых опасны громкие звуки. Например, синдром удлиненного или укороченного интервала QT.
«Нахождение рядом с сабвуферами, усилителями звука и другими подобными приборами может спровоцировать нарушение ритма и проводимости», — предупреждает кардиолог.
Врач посоветовала родителям не игнорировать плановые обследования, в частности, ЭКГ в состоянии покоя. Если возникают жалобы, необходимо обратиться к специалистам. Для родителей детей с уже выявленными аритмиями и пороками сердца главное правило — не пропускать плановые осмотры у кардиолога и строго выполнять все рекомендации, особенно если врачи настаивали на ограничении физических или эмоциональных нагрузок.
Напомним, в прошлом году в одной из школ Красноярска ребенок умер во время игры на перемене.