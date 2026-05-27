Взрывотехники уничтожили обнаруженную в Воронеже миномётную мину

Боеприпас времён Великой Отечественной войны уничтожили в Воронежской области во вторник, 26 мая. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Миномётную мину калибра 50 мм, которая была обнаружена в областном центре, ликвидировали на установленной подрывной площадке в Каширском районе. Необходимую работу выполнил расчёт аварийно-спасательной службы.
Неделей ранее в Воронежской области уничтожили сразу семь боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Все они были найдены на территории Хохольского района.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше