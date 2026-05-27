ГАИ показала видео, как гомельчанин вылетел с мотоцикла, резко затормозив. Подробности сообщает УВД Гомельского облисполкома.
ДТП случилось 24 мая 2026 года примерно в 15.25 в Гомеле. 31-летний водитель мотоцикла Honda ехал со стороны улицы Карповича на проспекте Ленина. Мужчина неправильно выбрал скорость, дистанцию и обстановку на дороге.
На видео видно, что в момент экстренного торможения из-за красного света, водитель не справился с управлением и вылетел на дорогу. Транспортное средство перевернулось.
В милиции уточнили, что мотоциклист с травмами был доставлен в больницу.
