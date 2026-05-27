Под Красноярском гражданин Китая пытался дать взятку автоинспекторам

Гражданин Китая выехал на «встречку» и попытался дать взятку полицейским.

Источник: Комсомольская правда

В Березовском районе края перед судом предстанет гражданин Китая, обвиняемый в попытке дать взятку сотрудникам ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе судов края. По версии следствия, 25 марта на дороге Красноярск — Березовка — Ермолаево автоинспекторы остановили SUZUKI под управлением мужчины из Китая. Он совершил обгон, выехав на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Находясь в патрульном авто мужчина попросил сотрудников не привлекать его к административной ответственности и предложил им 2000 рублей. Брать взятку сотрудники отказались и сообщили о данном факте в дежурную часть. Судебное заседание по делу еще не назначено.