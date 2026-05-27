30 домов получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь

В результате комбинированной атаки ВСУ в ночь на среду в Севастополе получили повреждения 16 многоквартирных и 14 частных домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в муниципальные комиссии уже поступило 120 обращений от жителей (75 заявлений касаются ущерба жилью, 45 — автомобилям). К настоящему моменту специалисты отработали 53 заявки, остальные находятся в работе. Наиболее серьезно пострадала одна из восьмиэтажек в городе — там выбиты стекла, повреждены балконные рамы и посечен фасад.
«Людям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, мы, разумеется, окажем помощь», — сообщил глава города.
В ночь на 27 мая Севастополь подвергся массированному удару с применением ракет и беспилотников. Силы ПВО сбили более 20 украинских дронов. Помимо жилого сектора, зафиксировано попадание ракеты в здание Южного управления Центрального банка. В результате ночной атаки пострадали два человека — пожилые мужчина и женщина.