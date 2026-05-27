В Пермской филармонии мать с ребёнком-инвалидом попросили покинуть зал

Девушка рассказала об этом в соцсетях.

Мать ребёнка-инвалида рассказала в социальных сетях о том, что их попросили покинуть концерт в Пермской филармонии.

По её словам, сын с удовольствием следил за выступлением, улыбался, но иногда издавал звуки и вскрикивал — так проявлялась его особенность развития.

Это вызвало недовольство у части зрителей. Как рассказала мама мальчика, люди оборачивались, делали замечания, просили вести себя тише. В итоге она с ребёнком покинула зал.

«Я говорю: “Он инвалид”. Ну как вам непонятно? Он сидит, слушает концерт с таким удовольствием», — рассказала пермячка на своей странице.

Сайт perm.aif.ru направил запросы в Пермскую филармонию и в Министерство культуры Пермского края, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.