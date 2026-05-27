Сбила ребенка и уехала в ветклинику: байкеры поймали сбежавшую автоледи

В городе Волжском наградили байкеров, которые стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, сбила школьницу на пешеходном переходе и даже не остановилась — она спешила в ветклинику, где была записана на прием ее собака.

Супруги-байкеры увидели лежащую на земле девочку, вызвали скорую и отправились на поиски сбежавшей с места ДТП автоледи. Горожанка уехала недалеко — Opel с разбитым лобовым стеклом и оторванным бампером мотоциклисты нашли в кустах у ближайшей ветклиники и позвонили в полицию.

Волжанка пояснила: она видела, что о девочке было кому позаботиться. Потому и не стала останавливаться. Собиралась вернуться, когда выйдет с собакой от ветеринара.

Благодарственные письма мотоциклистам, которые помогли задержать владелицу иномарки, вручил начальник волжского отдела полиции Денис Тишин, сообщают в администрации города.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил двух полицейских, которые спасли людей, оказавшихся вместе с машиной в ледяном плену.

