Сбила ребенка и уехала в ветклинику: байкеры поймали сбежавшую автоледи

В городе Волжском наградили байкеров, которые стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, сбила школьницу на пешеходном переходе и даже не остановилась — она спешила в ветклинику, где была записана на прием ее собака.