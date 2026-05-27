В Воронеже задержан серийный грабитель сотовых телефонов

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, первое преступление было зафиксировано вечером 16 мая у дома № 4А на улице Ленинградской. Нападавший выхватил у 19-летнего парня смартфон и банковскую карту. Спустя двое суток, 18 мая, тот же человек зашел в точку продажи электроники на улице Кольцовской, 17. Дождавшись момента, он взял с витрины «Айфон 17 Про» в черном корпусе и скрылся, не заплатив. Потерпевший — 44-летний бизнесмен — оценил ущерб как крупный.