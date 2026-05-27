В Перми провели учения по пресечению терактов на железнодорожном транспорте

Антитеррористические учения провели силовые и надзорные ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 26 мая прошли масштабные антитеррористические учения. В их ходе силовые и надзорные ведомства отработали террористических актов на объектах железнодорожного транспорта.

Во время учений особое внимание уделили минимизации и ликвидации последствий горения нефтепродуктов и распространения токсичных химических веществ. Силовики также провели тренировку по задержанию лиц, причастных к подготовке и совершению терактов.

«Антитеррористические учения провели в целях отработки механизма реагирования сил и средств группировки краевого оперативного штаба на возможные террористические угрозы», — сообщила пресс-служба краевого УФСБ России.

По итогам учений ведомства определены дальнейшие мероприятия по совершенствованию подготовки сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.