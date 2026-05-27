В Кольцово сотрудники ФСБ задержали супругов-обнальщиков

В Кольцово сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали супругов-обнальщиков. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Людмила и Артем Кротовы были организаторами одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию денежных средств в особо крупном размере.
На кадрах с задержания видно, как Кротовых окружают силовики.
Источник «КП-Екатеринбург» в силовых структурах отметил, что из-за деятельности четы в бюджет страны не поступило порядка 350 миллионов рублей. По 173.3 УК РФ Кротовым грозит лишение свободы на срок до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области данную информацию подтвердили, но подробности раскрывать отказались.