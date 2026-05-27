Минчанин получил штраф 1350 рублей за сумку, спрятанную в подвале. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в прокуратуре Заводского района.
Мужчина работал по договору подряда сборщиком тележек в гипермаркете, расположенном на улице Уборевича. В какой-то момент 55-летний минчанин заметил в одной из тележек женскую сумку, и забрал ее себе.
Дома фигурант осмотрел содержимое сумки. В ней лежали банковские карты, косметика, документы на имя незнакомой женщины. Не обнаружив для себя ничего ценного, мужчина спрятал сумку в подвале.
Минчанка, заметив пропажу сумки, сначала позвонила в магазин, где ей ответили, что ничего не находили. Затем женщина обратилась в милицию.
Личность сотрудника магазина установили оперативно, в отношении него завели уголовное дело. Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
Как уточняет старший помощник прокурора Заводского района Егор Воробей, суд признал минчанина виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно. На основании части 2 статьи 205 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 1350 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
