В районе Фороса альпинист упал со скалы и травмировался

В Крыму спасатели оказали помощь мужчине, сорвавшемуся со скального участка в районе Фороса. Инцидент произошел 25 мая недалеко от старого Севастопольского шоссе. Об этом пишет «МК в Крыму».
После сообщения о происшествии на место оперативно прибыли сотрудники горной поисково-спасательной службы ГУ МЧС по Крыму и специалисты севастопольской службы спасения «Юг».
Как выяснилось, альпинист ушел с официального туристического маршрута и поднимался без страховочного снаряжения. Во время восхождения мужчина сорвался с высоты около 15 метров и получил травмы.
Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, после чего на носилках спустили его вниз и передали медикам скорой помощи.
