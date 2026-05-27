Четыре человека пострадали в столкновении иномарок в райцентре под Воронежем

В воронежском Эртиле столкнулись Daewoo Gentra и Volkswagen Polo, пострадали четверо.

Источник: Комсомольская правда

27 мая в воронежском Эртиле произошло ДТП с двумя иномарками. Авария случилась в 10 утра. Столкнулись Daewoo Gentra и Volkswagen Polo. На место выезжали спасатели, чтобы вызволить потерпевших из машин, смыть разлившееся топливо, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

В аварии пострадали четыре человека: водители — 46-летняя женщина и 58-летний мужчина, а также пассажирки обеих иномарок — женщины 57 и 64 лет, их госпитализировали в БСМП № 1.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на трассе под Воронежем двое погибли в перевернувшейся «Ладе Калина».

