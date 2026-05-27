Проводится проверка по факту оказания небезопасных услуг постояльцам частного дома престарелых в Арзамасе

Соцучреждение могут закрыть по требованию прокуратуры.

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту оказания небезопасных услуг постояльцам частного социального учреждения, сообщается в официальном макс-канале ведомства.

По предварительной информации, в частном доме для пожилых граждан в Арзамасе были выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации.

«В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства, в том числе при оказании социальных услуг постояльцам, Арзамасская городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности частного учреждения путем его закрытия», — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура, совместно со специалистами контролирующих органов, продолжает проверку для защиты прав остальных пожилых граждан учреждения.

Напомним, что председатель СК России потребовал доложить ему о ситуации в частном доме престарелых в Арзамасе.