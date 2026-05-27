Сделали 20 тысяч снимков. В поисках Усольцевых задействовали нейросеть

Прошло уже восемь месяцев с тех пор, как семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — исчезла в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. В конце мая завершилась очередная трехдневная поисковая операция.
К делу подключили современные технологии — беспилотники сделали более 20 тысяч снимков, которые теперь анализирует нейросеть.
Снег в конце мая.
С 23 по 26 мая спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов совместно с сотрудниками Следственного комитета и добровольцами «ЛизыАлерт» вновь прочесывали тайгу в Манско-Уярском округе.
Работы велись в труднопроходимой местности за скалами Буратинка и Мальвинка. По основной версии, именно туда направились Усольцевы в свой последний поход.
Передвигаясь на квадроциклах и пешком, специалисты за несколько дней обследовали 28 квадратных километров сложного горного рельефа.
Помимо курумника и крупных каменных насыпей, специалистам предстоит обследовать и пещеры. Там, предположительно, могли укрыться Усольцевы — в день их похода солнечная погода сменилась дождем, а через несколько суток выпал снег.
«В ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи во время туристического похода проведена масштабная поисковая операция. В радиусе исчезновения семьи Усольцевых установлено наличие трех пещер, две из которых уже обследованы, но люди не обнаружены. Протяженность ходов пещер достигает 70 метров, глубина — около 30 метров», — рассказала пресс-секретарь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.
На этот раз поисковую операцию серьезно осложнила погода. 25 мая в районе поисков выпал снег, что не только затруднило передвижение по тайге, но и помешало работе беспилотников.
Несмотря на все усилия, следов пропавших обнаружить так и не удалось. 26 мая краевые спасатели вернулись в свои подразделения.
Анализ снимков.
Во время поисковой операции волонтеры «ЛизыАлерт» применили метод фотограмметрии: дрон выполнил детальную съемку местности по заданным координатам, сделав более 20 тысяч снимков.
«Этот метод предполагает, что каждый кадр перекрывает соседние, в результате чего получается плотно отснятая поверхность, и каждый подозрительный объект зафиксирован с нескольких ракурсов, — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru пресс-секретарь добровольческого поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” Серафима Чооду. — Снег, конечно, мешал полетам, пришлось дожидаться прояснения».
Сейчас огромный массив фотографий уже проанализирован нейросетью.
Искусственный интеллект ищет на снимках аномалии, которые могут оказаться следами пребывания людей, их вещами или телами. После первичной обработки к работе подключится специальная группа просмотра и анализа — волонтеры будут вручную изучать каждый подозрительный объект, отмеченный нейросетью.
Несмотря на то, что майские поиски не принесли прорыва, основная масштабная операция еще впереди. Ожидается, что она начнется в начале июня. По мнению экспертов, у поисковиков будет лишь короткое «окно возможностей» — несколько недель после полного схода снега и до того, как тайга покроется густой летней зеленью. Именно в этот период рельеф Кутурчинского Белогорья будет максимально просматриваемым как с воздуха, так и с земли.
