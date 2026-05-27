В Альметьевске пенсионер погиб на пожаре из-за настенного светильника

В ночь на 27 мая в экстренные службы поступила информация о пожаре в девятиэтажке № 20 по улице Строителей в Альметьевске, сообщает МЧС Татарстана.
«Горели вещи на лоджии однокомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже дома», — рассказали в ведомстве.
Из-за густого дыма пробраться в квартиру у прибывших на место происшествия пожарных получилось только с использованием дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Они обнаружили внутри 79-летнего мужчину. Он был без сознания. На него надели маску спасаемого, в которую подавался воздух, и вынесли на улицу. Пострадавшего передали в руки медиков «скорой помощи», но им оставалось лишь констатировать смерть пенсионера. Сам пожар быстро потушили, его площадь составила 5 квадратных метров.
Согласно предварительной версии, причиной возгорания могло стать нарушение правил установки и использования электрического настенного светильника (бра), который находился на лоджии.